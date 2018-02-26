AK Parti ve MHP'nin seçim planı ne?

AK Parti ve MHP kulislerinde erken seçim yapılıp yapılmayacağına dair tartışmaların söz konusu olduğu belirtildi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 09:51

Gazete Habertürk'ün iddiasına göre, AK Parti'de erken seçim olabileceğine dair bazı sinyaller var. Alınan bazı ekonomik kararlar, Meclis'e sunulan yasa tasarısı ve teklifleri ile sağlanan bazı imkanlar, KHK'ların bırakılarak normal yasama sürecine geçilmesi dikkat çekici işaretler olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın iki koldan aralıksız il kongreleri ve açılışlar gerekçesiyle yurt gezisine çıkması, “seçim atmosferi” olarak yorumlandı.

Milletvekilliği seçimlerindeki endişe

AK Parti kaynakları seçimlerde 50+1 oya ihtiyaç olduğunu, MHP ile yapılan ittifakta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılacak oyun milletvekili seçimlerden yakalanamayacağını belirtiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim pusulasının aynı zarfa atılmasına dair düzenleme, milletvekili seçimine destek çalışması olarak yorumlandı.

Erken seçim mi var?

Yerel seçimlere 1 yıl kala yapılan değişiklikler, ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yapılan yasal değişikliklerin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ilişkin değişikliklerin de önüne alınması, bir erken seçim emaresi olarak gösteriliyor.

Erken seçim Bahçeli’ye sorulacak

Meclis'teki gündemin 15 Nisan'a kadar tamamlanması kararının alınması da erken seçim sinyali olarak yorumlandı. Yerel seçimlerin iktidarda uzun süre kalanlar için genel olarak handikap olduğu belirtiliyor. Bundan dolayı, Cumhurbaşkanı oyunun ivmesinden yararlanan bir genel seçim oyuyla, olabilecek en yüksek oyun alınması, yerel seçime de bu havayla girilmesi gerektiği savunuluyor. Yeni bir sisteme geçişte konunun daha fazla uzamaması için erken seçime gidilme kararı ise MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişare edilecek.

Bahçeli’nin tutumu belirleyici olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye rağmen bir karar almayacağı da gelen bilgiler arasında. Daha önce erken seçime karşı çıkan Bahçeli'nin böyle bir karar karşısındaki tutumu merak edilirken alacağı tavrın seçim sürecinde belirleyici olacağı konuşuluyor.