AK Parti ve MHP'den flaş hamle!
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin yerel seçimler kapsamında ortak miting düzenleyebileceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler kapsamında ortak miting yapabileceğini söyledi.
Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir" dedi.
Kurtulmuş, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in sözlerine tepki de göstererek, "Jeffrey'in YPG açıklaması kabul edilemez. PKK terör örgütüdür, siyasi organizasyon olmaz" ifadelerini kullandı.