AK Parti ve MHP ortak miting yapacak mı?

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı kapsamında yürütecekleri seçim kampanyası çalışmalarında sona gelindi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 10:44

AK Parti ve MHP yerel seçimlerde yapılan iş birliği için çalışmaların sonuna geldi. Açıklanması planlanan program öncesi iki partinin de sahada nasıl bir çalışma içinde olacağı belli oldu. İstanbul’da olduğu gibi adayların yaptığı toplantılara her iki partinin üyeleri de katılacak. Ankara ve Adana’da yapılacak ortak mitingin İstanbul’da da Yenikapı’da yapılacağı öngörüldü.

İttifaka zarar verecek açıklamalardan kaçınılacak

Cumhur İttifakı, 30 büyükşehir ve ilçelerinde yapılacak ittifakın kapsamının açıklanmasının ardından sahaya inecek. Bu süreçte MHP de AK Parti de ittifakın ruhuna zarar getirecek açıklamalardan kaçınacak.

Yıldırım’ın toplantısına her iki partinden isimler katıldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki ortak adayı Binali Yıldırım’ın yaptığı toplantıya MHP’li isimler de katılmıştı. İstanbul’da olduğu gibi adayların yaptığı toplantıya iki partiden de katılımcılar olacak.

İttifak sadece siyasi birliktelik değil

Cumhur İttifakı kapsamında aday çıkarılan 30 büyükşehirde ortak çalışmalar yürütülecek. Bu süreçte ittifakın siyasi birliktelikle sınırlı olmadığı, devletin ve milletin bekası için ortak hareket edildiği vurgusu yapılacak. Yine bu süreçte, birlik ve beraberlik ruhu tam manasıyla sahaya yansıtılacak. Cumhur İttifakı’nın adayı olduğu hatırlatılacak adaylar adına oy istenecek.

Cumhur İttifakı’nın adaylarına oy istenecek

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanacak takvimle ittifakın adayları için kapı kapı gezilecek. MHP, 27 büyükşehirde ve iş birliği yapılan illerde AK Parti'ye, AK Parti de 3 büyükşehir ve iş birliği yapılan illerde MHP için oy isteyecek.