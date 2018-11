AK Parti ve MHP ortak aday çıkaracak mı?

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili AK Parti ve MHP'den gelen açıklamalar kafaları karıştırdı.

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili MHP ve AK Parti’nin cumhur ittifakını devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin art arda yaptıkları açıklamalar kafaları hepten karıştırdı.

Bu kapsamda MHP lider Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İstanbul dışında her yerde aday çıkartacağız" ifadesini kullandı.

Bahçeli sonrası AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkaracağız" dedi.

Hangi parti, kiminle ittifak yapacak?

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için tüm partiler çalışmalarına başladı. Seçimler yaklaşırken en fazla merak eden konulardan birisi de hangi partinin, kiminle ittifak yapacağı oldu.

Bahçeli ne demişti?

Yaptığı açıklamada İstanbul dışında her yerde aday çıkartacaklarını belirten Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız" demişti.

Erdoğan ne demişti?

Bugün AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Bahçeli’nin ifadelerine benzer açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkaracağız" demişti.