AK Parti ve MHP ittifakının detayları ortaya çıktı

Mart 2019'daki yerel seçimlerde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 14:59

AK Parti ile MHP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde ittifak kararı aldı. İttifakın ayrıntılarının parti kurmayları arasında görüşüldüğü belirtilirken, bir ilde aday gösterilmeyecek partinin o ilde nasıl bir yapılanma içinde olacağı konusu netlik kazanmak üzere.

Başkan AK Parti’den, yardımcısı MHP’den

Buna göre, MHP’nin aday çıkarmayacağı illerde belediye başkan yardımcısının MHP’li olacağı, AK Parti’nin aday göstermediği yerlerde de başkan yardımcısının AK Partili olacağı ileri sürüldü.

Meclis üyeleri üzerinden ittifak

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti ile MHP arasında yapılacak yerel seçim ittifakının detayları netleşmeye başladı. Buna göre ittifak belediye meclis üyeliklerinde de hayat geçirilecek. İki partinin işbirliği yapmayı planladığı illerde, belediye başkanı hangi partiden olursa, başkan yardımcısı da diğer partinden olacak.

Üç büyükşehirde Meclis üyeliği pazarlığı

MHP’nin ittifak kapsamında aday çıkarmayacağını açıkladığı; İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye meclis üyelikleri konusunda iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

MHP’liler, AK Parti listesinden gösterilebilir

Kurmay düzeyindeki görüşmelerde, MHP’nin yüzde 10’luk barajını geçememe ihtimaline karşın, MHP adaylarının AK Parti listelerinde yer alabileceği belirtildi. MHP’ye ayrılması planlanan kontenjanın ise AK Parti’nin listelerinin seçilebilecek sıralarında yer alması bekleniyor.