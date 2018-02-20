AK Parti ve MHP ittifakının adı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP arasında kurulacak ittifakın adının ne olacağını açıkladı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 14:57

AK Parti ve MHP arasında kurulan komisyon sonrası son kararı veren liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmeden sonra ittifak hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. 2019'da yapılacak seçimlerde kurulacak ittifakın adının ne olacağı konusu kesinlik kazandı.

AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensusplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" dedi.

İttifakta şu an 2 partinin göründüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü parti olmaz diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.