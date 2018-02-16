AK Parti ve MHP ittifakındaki kritik detay ortaya çıktı!

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin yapacağı görüşmesi sonrası kesinleşecek.

Güncellenme 16 Şubat 2018 11:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Pazar günü yapacağı görüşme ile birlikte netlik kazanacağı düşünülen seçim ittifakı hakkında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İttifakta yer alacak partilerin amblemlerinin dikdörtgen şeklinde yer alacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece ismin yazılması önerildi.

Hazırlıklar tamamlandı

AK Parti ve MHP'nin birlikte kurdukları Milli Mutabakat Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin uyum yasaları için çıkartılacak düzenlemeler ve 2019 seçiminde yapılacak ittifakla ilgili yasal altyapı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Liderler bilgilendirildi

Komisyonda yer alan AK Partili üyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirirken, MHP'li üyeler ise Bahçeli'ye bilgi verdi. Konuyla ilgili son nokta ise Pazar günü yapılacak Bahçeli - Erdoğan görüşmesi sonrası koyulacak.

Yapılacak ittifaktaki son detaylar ise şu şekilde:

İki liderin görüşmesi ile model kesinleşecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece aday olacak liderin ismi yazılacak, o isme destek veren ittifak partilerinin logosu ise pusulada bulunmayacak. İki liderin yapacağı görüşme sonrası ise kesin kararlar verilmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı olarak sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi olacak.

Dikdörtken logo modeli

Yapılacak genel seçimde üzerinde çalışılan model ise ittifaka katılan partilerin logolarının pusulada dikdörtgen içerisinde yer almas şeklinde. Bu model ile birlikte bu partilere oy veren adaylar aynı zamanda ittifaka da oy vermiş sayılacak. TBMM'de hangi partinin hangi oyla temsil edileceği ise o partiye verilen oy ile belli olacak. Bu modelle ilgili temel çekince ise seçmenin ittifaktaki tüm partilere mühür basarak geçersiz oy kullanma olasılığı.