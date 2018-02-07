AK Parti ve MHP ittifakında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak" dedi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 12:12

Bir televizyon programında canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı gündeme dair merak edilen sorularu cevapladı. Yazıcı'nın yaptığı en çarpıcı değerlendirmelerden biri ise AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakı oldu.

"Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak"

Yazıcı, hazine yardımının kesilmeyeceği bir düzenleme olacağını, zor bir formülasyon olduğunu ama başaracaklarını söyledi. İttifakın adı hakkında bilgi veren Yazıcı, "Ya Mlli Mutabakat ya da Cumhur İttifakı olacak. Çalışmalarda artık baraj tartışılmıyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için tek mühür olabilir" dedi.

"Terör grupları uluslararası mahkemede yargılanabilir"

ABD'nin terör örgütlerine yaptığı yardımla ilgili konuşan Yazıcı, "Evveliyetle PYD/YPG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin kanaatin karara dönüşmesi gerekir. Bu kararı oluşturduktan sonra terör örgütüne yardım eden ülkelerin, grupların da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.