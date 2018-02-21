AK Parti ve MHP ittifakı Meclis'e sunuldu!

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı ittifak yasası teklifi Meclis'e sunuldu.

Güncellenme 21 Şubat 2018 16:17

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakına yönelik düzenlemeyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ortak kanun teklifinde AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin imzası yer alıyor.

Muhtar seçilme yaşı 18'e iniyor

Bu kapsamda, yüzde on seçim barajının korunması, partilerin genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapabilmesinin yasal hale gelmesi ön görülürken ittifak halindeki partilerde birinin yüzde onunun barajını geçmesi durumunda katılımcı diğer partilerinde barajı geçmiş sayılması da diğer düzenlemelerden biri. Muhtar seçilme yaşı 18'e iniyor.

İmzalar, YSK üzerinden toplanacak

Noter kanalı ile toplanması beklenen Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzanın ise Yüksek Seçim Kurulu üzerinden toplanacağı belirtildi.

İttifak için sınırlandırma yok

Meclis'e sunulan yasa teklifinde, ittifak için sayı sınırlandırmasının olmayacağı, bir partinin aynı anda bir parti ile ortak diğer parti ile de ayrı şekilde ittifak yapması yer alıyor.

Oy pusulasındaki değişiklikte, isteyen partiler ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturacağı, isteyenlerin ise ayrı sütunlarda yer almasının söz konusu olabileceği belirtildi. Partiler, ittifak modeli ya da protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.

Birine verilen oy ittifaka verilmiş sayılacak

Gelen diğer bilgilere göre, ittifak partilerinden sadece birine veya ikisine aynı anda vurulan mühür geçerli sayılacak. Bu durumda oy ittifaka verilmiş sayılacak. Çift mühürlü oyların paylaşımı partilerin aldıkları oy oranlarına göre şekillenecek. Partiler, ayrı listelerde seçime girebileceği gibi ortak liste de yapabilecek.