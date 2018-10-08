AK Parti ve MHP ittifak için harekete geçti

AK Parti ve MHP arasında ittifak görüşmeleri başladı. Siyaset dünyasında ittifakın olup olmayacağı merak konusu olan AK Parti-MHP ittifakı için taraflar harekete geçti.

Güncellenme 08 Ekim 2018 15:00

TBMM'deki görüşmeye AK Parti'den Numan Kurtulmuş'la Mehmet Özhaseki MHP'den Semih Yalçın ve Sadir Durmaz katıldı. Heyetler arasındaki ilk görüşmede yol haritası belirlenmişti. TBMM'de iki parti yetkilileri ikinci kez bir araya geldi. Görüşme saat 13.00'de başladı.

“Prensip kararına vardık"

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ile Semih Yalçın açıklama yaptı. Kurtulmuş görüşmeyle ilgili olarak "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık" dedi.

“Çok faydalı bir görüşme oldu”

Yalçın "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

“İttifakı yaşatmanın yollarını arayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakla ilgili olarak hafta sonu partisinin Kızılcahamam kampında "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

“Heyetler arası görüşme her an olabilir”

MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de heyetler arası görüşmenin her an olabileceğini belirtmişti.