AK Parti ve MHP, bu illerde ortak miting yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de miting yapacakları tarih belli oldu.

Güncellenme 25 Şubat 2019 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında üç büyük ilde ortak miting yapacak.

Ortak miting tarihi netleşti

Yerel seçimler için hazırlıkların yoğun olarak devam ettiği MHP’de yarın parti merkez yönetim kurulu ile il başkanları toplanacak. Toplantıda seçim çalışmaları masaya yatırılacak. AK Parti ile MHP’nin ortak miting yapacakları tarihler netleşmeye başladı.

TRT Haber’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, 17 Mart’ta İzmir, 23 Mart’ta Ankara, 24 Mart’ta İstanbul’da ortak miting yapacak.

MHP startı Söğüt’ten verecek

Buna göre Cumhur İttifakı’nın ilk mitingi İzmir’de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin 17 Mart’ta İzmir’deki seçmene seslenmesi bekleniyor. İki lider İzmir sonrası 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da ortak miting yapacak. MHP seçim için startı Söğüt’te verecek.

MHP’de seçim mesaisi tam gaz devam ediyor

Bu çalışmaların yanı sıra MHP’de bir yandan da seçim mesaisi devam ediyor. Bahçeli, seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarını birlikte toplayacak. Salı günü yapılacak toplantıda seçim çalışmaları ve Cumhur İttifakı çalışmaları değerlendirilecek.