AK Parti ve MHP, bu iki ilde ortak miting yapabilir

Yerel seçimler kapsamında yapacakları işbirliğinin ayrıntıları netleşen AK Parti ve MHP'nin Ankara ve Adana'da ortak miting düzenleyebileceği öğrenildi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 11:04

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliği son halini aldı. Buna göre, Cumhur İttifakı 30 büyükşehirde tek adayla seçime girecek ve 51 ilin hangilerinde aday çıkaracakları en kısa sürede netleşecek.

Alınan bilgilere göre, 27 büyükşehirde MHP, AK Parti’yi destekleyecekken, AK Parti de 3 büyükşehirde MHP’ye destek verecek. Bu kapsamda yapılabilecek bir ortak miting konusuna da iki parti de sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara ve Adana’da ortak miting yapabilir.

Adana’da durum ne?

MHP’nin Adana adayıyla ilgili bir değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin yaptıkları görüşmede, MHP’nin Adana adayı Hüseyin Sözlü’nün de gündeme geldiği belirtildi. İddiaya göre Erdoğan başka bir aday bulunmasını istedi ama Bahçeli, Sözlü ile yola devam etmek istediklerini iletti.

İki ilde ortak miting yapılabilir

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde de konuşulan AK Parti ve MHP’nin ortak miting yapacağı görüşü tekrar gündeme geldi. İki parti de ortak mitinge olumlu bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin Ankara ve Adana’da ortak miting yapabilecekleri konuşuluyor. AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak işbirliği çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.