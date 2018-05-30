AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranı ne?

AK Parti Sözcüsü Ünal, partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oy oranını açıkladı.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 11:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında son yaptırdıkları anketle ilgili detayları paylaştı. Ünal, seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğim" gibi bir fikrin "pompalandığını" söyledi.

AK Parti, Meclis’te çoğunluğu alır

AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Meclis'teki çoğunluğu da kazanacağını söyleyen Ünal, bu iddiaların asılsız olduğunu, öyle bir ihtimalin olmadığını, AK Parti şu anda 1 Kasım'dan geriye düşmediğini belirtti.

Bazı söylentiler yayılıyor

Ünal, seçimlerin psikolojisini etkilemek için sahaya bazı fikirlerin pompalandığını, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğim", "AK Parti, 1 Kasım'ın gerisine düşmüş durumda" gibi bir takım söylentilerin yayıldığını söyledi.

MHP ve BBP ile birlikte çoğunluğu sağlıyoruz

AK Parti, son genel seçimlerin yapıldığı 1 Kasım 2015'teki pozisyonunu koruduğunu dile getiren Ünal, bunun yanına da Cumhur İttifakı'nın, MHP ve BBP'nin oylarını da koyduğunuzda, Meclis ile ilgili herhangi bir sorun gözükmediğini belirtti.

Erdoğan’ın oy oranı ne?

Ünal, anketlere göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54, AK Parti'nin yüzde 46-47 göründüğünü açıkladı