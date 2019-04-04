AK Parti ve Erdoğan'a kimler ihanet etti?

Mehmet Metiner, AK Parti içindeki AKP'lilerin ve kendilerindenmiş gibi görünen FETÖ'cülerin ihanet ettiğini yazdı.

Güncellenme 04 Nisan 2019 12:03

31 Mart yerel seçimleri sonrası tartışmalar devam ediyor. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, seçim sonuçları hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Metiner, ''İçimizdeki AKP’liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdu bizi. Bizden görünerek bizi hançerlediler" ifadelerini kullandı.

“Bizden görünerek bizi hançerlediler"

Metiner, 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan yerel seçimlerle ilgili olarak "31 Mart’ta hala devlet içinde varlığını sürdüren kripto FETÖ’cüler üzerinden bir operasyon çektiler bize. Bir de içimizdeki AKP’liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdu bizi. Bizden görünerek bizi hançerlediler" dedi.

“Kendini resmen Belediye Başkanı ilan ediyor”

Metiner, Star'da "Reis'e operasyon" başlığıyla yayımlanan yazısında "31 Mart günü seçim yapıldı. Henüz itirazlar dolayısıyla yasal süreç tamamlanmadı. Mazbatasını almamış hiç kimse yasal olarak belediye başkanı değildir. Lakin CHP'nin İstanbul adayı kendini resmen Belediye Başkanı ilan ediyor. Anıtkabir'e gidip bu sıfatla deftere imza atıyor. Bu, dışarıda malum güçlerce tertiplenmiş bir kaos ve çatışma oyunudur. Dahası ve en fenası düpedüz bir tahrik siyasetidir" ifadesini kullandı.

Dikkat çeken “algı” açıklaması

Metiner'in yazısının devamında seçim sonuçlarının bir oldu bittiye getirilmek istendiğini ve bu şekilde ‘Ben sandıkta kazandım. Benden çalmaya çalışıyorlar' algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

“Dışarıda tertiplenen bu oyun…”

Metiner; ''Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye'nin alnına yapıştırılmak istenen bu kara leke, dışarıda tertiplenen bir oyunun içerideki figüranlarca sahneye konulmasından ibarettir'' ifadelerini kullandı.

“AKP'liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdular”

Her şey ortada. Daha ne oyunlar sahnelenecek göreceğiz diyen Metiner ''31 Mart'ta hâlâ devlet içinde varlığını sürdüren kripto FETÖ'cüler üzerinden bir operasyon çektiler bize. Bir de içimizdeki AKP'liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdular bizi. Bizden görünerek bizi hançerlediler'' dedi.

“Gün Reis'imize ve partimize sahip çıkma günüdür”

İçerden ve dışarıdan gelen saldırılara karşın Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oyla gücünü gösterdiğini, AK Parti'nin hâlâ bu ülkenin en güçlü birinci partisi olduğunu ve şimdi hasbi olanlarla yola devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Metiner yazısını ''Gün Reis'imize ve partimize eskisinden daha fazla sahip çıkma günüdür'' sözleriyle bitirdi.