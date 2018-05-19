AK Parti ve Erdoğan yüzde kaç oy alacak?

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhur İttifakı'nın oy oranını ve partisinin alacağı oyu açıkladı.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 11:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptıkları kamuoyu araştırmalarında ittifakın oyunun yüzde 54-56 bandında olduğunu, AK Parti'nin 1 Kasım'daki pozisyonunu koruduğunu ve 46-48 bandında olduğunu söyledi.

AK Parti’nin oy oranı ne?

AK Parti'nin araştırmasını açıklayan Ünal, daha önce açıkladıkları oy oranında olduklarını, şu anda partisinin yaptığı kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandında olduklarını, AK Parti'nin de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruduğunu ve yüzde 46-48 bandında oy oranı olduğunu belirtti.

İnce ve Akşener için ne dedi?

CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'le ilgili oy oranı sorusunu da cevaplayan Ünal, "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır" ifadesini kullandı.

Amaçları Meclis’te çoğunluk sağlamak

Ünal, İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamayacaklarını bu yüzden daha çok Meclis'te çoğunluğu sağlamak için bir çalışma yürüttüklerini, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini belirtti.