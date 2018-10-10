AK Parti: Üçüncü dünya savaşı başlamıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır” dedi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 17:15

Dünyada sadece ekonomik ve siyasi çatışmaların yaşanmadığını dile getiren Kurtulmuş, bu çatışmaların dünyanın bir tek bölgesinde yaşandığını söyledi.

“Bütün kurum ve kuruluşlar foksiyonsuz hale geldi”

Kurtulmuş, dünyanın her yerinde büyük altüstler yaşandığını, dünya ekonomisinin siyasetin ve toplumsal yapıların yeniden dizayn edildiği bir dönemden geçildiğini, herkesin olup biteni anlamak zorunda olduğunu, bugün dünyanın yeniden gerilimlerin, çatışmaların, karşılıklı kutuplaşmanın eşiğine geldiğini, 1990 yılı sürecinde küresel barış arayışlarının şimdilik rafa kaldırılmış göründüğünü, dünya sisteminin, bütün kurum ve kuruluşlarının foksiyonsuz hale geldiği bir dönemde olunduğunu belirtti.

“3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır”

Üçüncü dünya savaşının başladığını iddia eden Kurtulmuş, "Ortaya çıkan başka bir kavram ise ticaret savaşları ve giderek büyüyen ekonomik savaşlardır. İçinizi karartmak için söylemiyorum; 3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır. 3'üncü dünya savaşı, 2'nci Dünya Savaşı'nın aksine, önce ekonomik olarak ve arkasında siyasi olarak gelişebilecek gibi görünüyor. Bu dönemde ne yazık ki Türkiye'nin üzerine düşen payı fazlasıyla alacağı görülüyor” dedi.

“Türkiye bir daha asla IMF'nin kapısına gelmeyecek”

Son günlerde ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey üzerinden yeni bir tartışmanın çıktığını anlatan Kurtulmuş, "Daha önce de söz etmiştim; birileri aba altında sopa gösteriyor. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç hale getirmeye çalışıyorlar. IMF ülkelerin durumu düzelsin diye değil, zor durumda kalan ülkeler, siyasi olarak da emir alacak duruma gelsinler diye kurulmuş olan uluslararası bir kuruluştur. Yoksa IMF üç kuruş para vererek, bu parayı borç ilişkisi içerisinde banka gibi bir kuruluş değildir. IMF paradan daha çok, siyasi reçeteleriyle bilinen bir kuruluştur. Türkiye bir daha asla IMF'nin kapısına gelmeyecek, asla önünde diz çökmeyecek" ifadelerini kullandı.