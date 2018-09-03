AK Parti tabanının rahatsız olduğu 6 konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti tabanda yapılan araştırmayı masaya yatırdı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 10:59

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için harekete geçen AK Parti, parti tabanında bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre vatandaşlar, belediye başkanlarına ulaşamamaktan, hizmetlerin artık sıradanlaşmasından ve iddia edilen ranttan şikayetçi.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti’nin tabanında yaptığı bir araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MYK toplantısında masaya yatırıldı.

Alınan bilgilere göre, vatandaşların gündeme getirdiği şikayet başlıklarının benzer olduğunu dile getirdi. AK Parti, Yerel Yönetimler Başkanlığının araştırmasında vatandaşın şikayet konusu yaptığı yerel uygulamalar 6 başlık altında toplandı.

O başlıklar ise şu şekilde:

Şehirlerin altyapısındaki eksikliklerden şikâyet ediyorlar. Altyapı eksikliklerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalardaki hoyratlıktan şikâyetler var. Belediye kazıyor, kapatıyor bu sefer başkası kazıyor. Buradan bile bir rant olduğunu düşünüyor.

Şehir hayatındaki kalite düşüklüğü gündeme getiriliyor. Belediye alt geçit- üst geçit yapıyor. Kongre merkezleri, kültür merkezleri yapıyor ama yürürken bastığı taş oynuyor. Vatandaş şehir hayatını kaliteli hâle getirilmesini istiyor.

Belediyelerle ilgili olarak en büyük rahatsızlık yolsuzluk ve rant iddiaları. Plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından çok rahatsızlık var.

Üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan da şikâyet var. Derdini anlatamama, sıkıntılarına, şikâyetlerine çözüm bulunmadığını düşünüyor.

Belediye hizmetlerinin ve harcamalarının da tam olarak denetlenmediği düşünülüyor. Buna yönelik bazı yeni adımlar atılsa da, vatandaş bunun kafi olmadığını savunuyor.

Yeni ve heyecan veren projelerin olmaması da eleştiri konusu oluyor. Yapılan hizmetler ve projelerin kendini tekrar etmesinden şikayet var.