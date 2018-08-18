AK Parti Sözcüsü değişiyor mu? Ünal açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gelecek dönemlerde partide daha genç kişilerin yer alacağını söyledi.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 12:07

AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün yeni kişilerin geleceğini, daha çok genç olacağını, daha çok kadın olacağını, yeni kişilerin yeni sorumluluklar üstleneceğini söyledi.

Görevi değişecek mi?

Ünal, AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı kongrelere bakıldığı zaman gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili her zaman bir öncelik olduğunu, yenileşmenin AK Parti için bir bayrak değişimi olduğunu, bugün genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olduğunu ama bir görev değişikliği olabileceğini, herkesin siyasetin millete hizmetkar olmak olduğunu bildiği için millete verdiği hizmeti her noktada gerçekleştirme derdinde olduklarını, bugün yeni kişilerin geleceğini, daha çok gençlerin olacağını, daha çok kadınların olacağını, yeni kişilerin yeni sorumluluklar üstleneceklerini belirtti.

Yerel seçimler mesajı

Gelecek süreçte 2019 seçimleri olduğunu hatırlatan Ünal, 2019 seçimlerinin AK Parti için çok önemli olduğunu, AK Parti’nin aslında yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıyla milletin iktidar görevi verdiği bir parti olduğunu, yerel yönetimlerdeki başarının AK Parti için çok önemli olduğunu, hükümet, parti ve yerel yönetimler ortak hareket ettiğinde şehirlerin daha hızlı kalkındığını söyledi.