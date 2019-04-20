AK Parti seçimleri mercek altına alıyor: 40 belediye için özel rapor

AK Parti, yerel seçimlerin analizi için kampa girecek. 40 belediye için özel rapor hazırlanacak.

Güncellenme 20 Nisan 2019 09:56

AK Parti’nin 26-28 Nisan tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştireceği kampta 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları derinlemesine ele alınacak. İl başkanlıkları ve partinin yetkili organları kamp için rapor hazırlamaya başladı. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve kampta raporlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

40 belediye özel rapor haline getirilecek

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde oyunu artırarak Şırnak, Ağrı ve Bitlis ve 37 ilçe ve belde belediyesini HDP'den alması özel bir rapor haline getirilecek ve Kızılcahamam kampında değerlendirilecek. Hazırlanan raporda bölgede oy artışı ve kazanılan belediyeler tek tek ifade edilecek.

Kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek

Özellikle hendek terörü sonrasında başlatılan operasyonlar ve belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların çalışmalarının seçim sonuçlarına etkisi değerlendirilecek. Kayyum olarak atandıktan sonra aday olan ve seçimi kazanan isimlerin gerçekleştirdikleri hizmetlerin özeti de bu rapor içerisinde bulunacak.