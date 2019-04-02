AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Güncellenme 02 Nisan 2019 15:56

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında, "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik" diye konuştu.

Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hukuki noktada yapılması gerekeni yapacağız"

Bayram Şenocak, "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir" ifadelerini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir" dedi.