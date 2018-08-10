AK Parti seçim çalışmalarına böyle başlayacak!

AK Parti, 81 ilden gelen seçim koordinasyon merkezi başkanları ile Kızılcahamam’da kamp yapacak.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 10:06

AK Parti 81 il ve ilçe seçim koordinasyon merkezi başkanı ile Kızılcahamam’da kampa girecek. Üç gün sürecek kampta, 24 Haziran seçim süreci ve sonuçları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçime yönelik çalışma ve stratejiler ele alınacak. Seçim çalışmalarında koordinasyonsuzluk gösteren ve sandıklara sahip çıkma konusunda yeterli olmadığı tespit edilenler ise uyarılacak.

Yerel seçimler için start veren AK Parti, öncelikle 24 Haziran seçimleri sonrası tüm teşkilatlar, milletvekilleri ve milletvekili adaylarından 24 Haziran süreci ve sonuçlarına ilişkin detaylı rapor isteyecek. Genel merkeze sunulacak raporlar, özel bir ekip tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Başarılı olan iller ve başarısız olan iller hakkında da ayrıca rapor hazırlandı.

Yerel seçimlerdeki çalışma ve stratejisini bu raporlara göre hazırlayacak olan AK Parti, tespiti yapılan sorunlarla ilgili de teşkilatları hem bilgilendirmek, hem uyarmak hem de motivasyonlarını artırmak amacıyla seçim sürecinin en önemli aktörlerinden il başkanları ile il SKM başkan ve yardımcıları için kamp programı düzenledi. Program 12 Ağustos Pazar günü sona erecek.

AK Partili üst düzey isimler, ilk kez yapılacağını belirttikleri kampın, hem motivasyon sağlama hem de uyarı amaçlı olduğunu söyledi.

Kampta 24 Haziran seçimlerinde sandık kurulları firesiz çalışan, sonuçları en hızlı şekilde ulaştıran illerin SKM başkanları, “plaket” ile ödüllendirilecek. Az sayıda olduğu belirtilen sandık kurullarında sıkıntı yaşanan, sonuç bildirmekte gecikenler ise uyarılacak. 18 Ağustos’taki kongreye yönelik değerlendirmelerin de yapılacağı toplantıda, genel merkez yönetimi katılımcılara Mart 2019’a giden sürece yönelik teknik bilgilendirme de gerçekleştirilecek.