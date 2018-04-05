AK Parti o iddiaları bir bir yalanladı!

AK Parti Sözcüsü Ünal, MYK ile ilgili iddialara ilişkin "Bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkarak senaryo oluşturmak doğru değil" dedi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 16:59

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK ile ilgili iddialara ilişkin "Bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkarak senaryo oluşturmak doğru değil" dedi.

Senaryo oluşturmak doğru değil

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir özelliği olduğunu, içeride söylediği her şeyi dışarıda da söylediğini, yani herhangi bir şekilde gizli saklı ya da toplumun gözünden kaçırılan bir durumun söz konusu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada faizle ilgili düşüncelerini ifade ettiğini, faiz politikalarına ilişkin düşüncelerini ifade ettiğini, bütün bunları AK Parti'nin faiz ve ekonomi politikaları üzerinden değerlendirildiğini, Bakanlar dahil herhangi bir ismin zikredilmediğini, iddialarda yer aldığı gibi Başbakan Binali Yıldırım'ın arabuluculuk yaptığı söylentilerinin doğru olmadığını, Genel Başkan'ın olduğu yerde Genel Başkan Yardımcısı'nın arabuluculuk yapması diye bir şeyin söz konusu olmadığını, bazı gazetecilerin spekülatif haberler yapmalarını son derece yanlış bulduğunu, bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkılarak senaryo oluşturmanın doğru olmadığını söyledi.

Ortak karar alıyoruz

AK Parti'nin bütün işleri istişare ile yaptığını belirten Ünal, buralarda hükümet politikalarının tartışıldığını, buralarda AK Parti'nin siyasi pozisyonunun tartışıldığını, bu tartışmalardan sonra Genel Başkan Erdoğan'la birlikte ortak bir karar alındığını ve o karar doğrultusunda bu politikaların uygulandığını, AK Parti olarak parti disiplinine ortak söylem sağlayanın da bu olduğunu belirtti.

İçeride her şey konuşuluyor

Ünal, içerde her şeyin konuşulduğunu, istişare edildiğini, sonra ise o konular kapsamında bir karar alındığını, herkesin bu kararı kendi kararı olarak uyguladığını ifade etti.

Gündem konuşuluyor

AK Parti'nin MYK toplantılarında gündem konuşulduğunu vurgulayan Ünal, tartışıldığını, istişare edildiğini, değerlendirildiğini, ama kişilerin konuşulmadığını, fikirlerin konuşulduğunu, politikaların konuşulduğunu, bunların değerlendirilip analiz edildiğini, sonrasında ise hep birlikte ortak bir pozisyonun belirlendiğini belirtti.

Bu haberlerde art niyet var

Bu haberlerde ve bu tür haberlerde maalesef açık bir art niyet sezdiğini ifade eden Ünal, "Orada bire bin katarak ifade edilen yok efendim bir bakanımız istifa ediyormuş, Başbakanımız buna aracı olmuş... Böyle bir durum söz konusu değil. Parti Sözcüsü olarak ve MYK'nin bir mensubu olarak bunları bu kadar açık ve net ifade ediyorum" dedi.

Ünal açıklamalarına şöyle devam etti:

MYK toplantıları sonrasında yaptıkları basın açıklamalarıyla toplantının gündemini kamuoyuyla paylaştıklarını, bu toplantıda nelerin konuşulduğu, nelerin değerlendirildiği ve nelerin kararlaştırıldığının kamuoyuna zaten aktarıldığını belirten Ünal, "Ama burada bazı bilgi kırıntılarından yola çıkarak medya üzerinden bu tür spekülasyonların yapılmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz.".