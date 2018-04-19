AK Parti neden erken seçim kararı aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime erken gidileceğini açıklamasından sonra bu kararın neden alındığı merak konusu oldu.

Güncellenme 19 Nisan 2018 09:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ile seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını ilan etmişti. Kulislerde ise muhalefetin erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlayan AK Parti'nin neden erken seçim kararı aldığı konuşuluyor.

Bu durumun dört farklı nedeni var. İşte o nedenler:

Cumhur ittifakının geleceği

AK Parti'de konuşulanlara göre bu ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin, genel seçimlerde ise barajı aşmak ve milletvekili çıkarmak açısından MHP'nin işine yarıyor. Fakat yerel seçimlerde bu birlikteliğin bozulan durumu söz konusu olabilir. Her ne kadar gönül birliği vurgusu yapılsa da iki partinin yerel seçimlerde bir rekabete girmesi ve bu birlikteliğin zarar görmesine neden olabileceği ön görülüyor. Bu durumun ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıması ihtimali ise bu seçimlerin öne alınmasında rol oynayan faktörlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Başka isimlere fırsat vermek

İddiaya göre Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin öne alınması AK Parti'ye beledi seçimleri için isim belirlemede zaman kazandırmış olacak. Genel seçimlerde listeye alınmayan ya da seçilemeyen isimlere belediye başkanlığı için fırsat tanınmış olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar Meclis dışından belirleneceği için AK Partili isimler açısından "listeye girmemek", bakanlık şansı için bir gösterge olacak. Bu kapsamda özellikle büyükşehirlerdeki birçok ismin listede olmaması söz konusu.

İsmini listede görmeyenler aynı zamanda bakanlık beklentisine gireceği için parti için bir rekabetin olması söz konusu. Rekabetin genel ve Cumhurbaşkanı seçimlerine, "sahada ter dökme yarışına dönmesi" AK Parti açısından bir avantaj.

Kayyum riski

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere çeşitli nedenlerde görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan seçimde HDP'nin aldığı 94 belediye de (10 il, 72 ilçe, 12 belde) AK Parti açısından yerel seçimde bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Kayyumların yaptıkları imar, temizlik ve hizmetlerle başarılı olarak ölçülmesine karşın bunun AK Parti'ye oy kazandırma garantisi sağlamadığı düşünülüyor. Kayyum atanan belediyelerin tekrar HDP tarafından kazanılması, bunun da genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce olması, "moral risk" olarak görülüyor. Kayyumlarla ilgili bir başka sorun da bazı yerlerden şikayetler gelmesi. Bazı kayyumların milletvekillerinin de önüne geçerek siyaset yapmaya çalıştığı ve halktan şikayet gelen yerler olduğu belirtiliyor.

Terör ve ekonomi

Seçime erken gidilmesinin sebeplerinden birinin de ekonomik gidişatın olduğunu söyleyen isimler de var. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da zaman zaman ekonomik tabloyu tersine çevirmek isteyen saldırılara atıf yaptığını belirten kaynaklar, büyüme rakamları gibi olumlu göstergelerin olduğu bir tabloda seçime gitmenin iktidar partileri açısından her zaman avantaj sağladığı görüşünde.

AK Parti'nin seçime girdiği her dönemde ekonomik dalgalanmalar ve terör saldırıları veya siyasi krizlerin olduğuna dikkati çeken kaynaklar, erken seçimin ihtimal olarak ortaya çıkmasından itibaren süreci uzatmanın risk almak olduğunu, bu riskin bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini belirtiyor.