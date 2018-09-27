AK Parti, MHP'nin af teklifini inceliyor!

AK Partili hukukçuların MHP'nin af teklifinde 4 konuda çekince yaşadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 09:46

MHP’nin af teklifini inceleme aşamasında olan AK Parti kadroları 4 konuda çekince yaşıyor. İlk etapta düzenlemeyi kendi kıstaslarına uygun hale getirecek yapılması gereken rötuşları belirlemek üzere parti hukukçularının bir çalışma yapacağını kaydedildi.

Organize suç örgütleri de af kapsamında mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca yaptığı, "Devlet, ancak kendine karşı suç işleyenleri affedebilir" vurgusuna karşın teklifte şahsa karşı işlenen suçların da af kapsamına alındığına dikkat çeken parti kurmayları, yıllardır mücadele edilen çete ve organize suç örgütlerinin de kapsamda olmasının kendilerince kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

AK Partili hukukçular gerekli düzeltmeleri yapacak

Milliyet’in haberine göre, parti kurmayları teklifi peşinen bir bütün halinde kabul ya da reddetmelerinin söz konusu olmadığını, ilk etapta düzenlemeyi kendi kıstaslarına uygun hale getirecek yapılması gereken rötuşları belirlemek üzere parti hukukçularının bir çalışma yapacağını kaydediyor.

360 milletvekilinin desteği gerekiyor

Kurmaylar, ayrıca MHP'nin savunduğu tezin aksine bu haliyle düzenlemenin Meclis'te yasalaşabilmesi için nitelikli çoğunluğun yani 360 milletvekilinin desteğinin gerekebileceğini de vurguluyor.

AYM’ye giderse ne olur?

Parti kurmayları, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınması halinde affın kapsamının genişleyebileceği endişesini de taşıyor.

CHP, AK Parti’nin tavrına göre hareket edecek

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin de hukuki açıdan inceleyip, AK Parti'nin tavrını görmek istediğini vurguladığı düzenlemeyle ilgili, partinin hukukçu kurmaylarınca yapılan ön incelemede dört temel çekince öne çıktı.

Hukukçu kurmayların görüşleri şöyle:

1- MHP'nin, "Teklif ne özel aftır ne genel af. Nitelikli çoğunluk gerekmez" dese de verilen hüküm ve istenen cezalardan 5 yıllık indirim öngörüldüğü için bu düzenleme af niteliğinde sayılabilir. Bu nedenle de Meclis'te kabul edilebilmesi için beşte üç çoğunluğun oyu (360) yani nitelikli çoğunluk gerekebilir. Oysa bizim ve MHP'nin oy toplamı 340'ta kalıyor.

2- Sayın Cumhurbaşkanı ve genel başkanımızın ısrarla vurguladığı bir konu var. ‘Devlet ancak kendine karşı işlenen suçları affedebilir". Biz başından beri bu noktadayız. Ancak teklifle şahıslara karşı işlenen suçlar da af kapsamında. Günlerdir telefon yağmuru altındayız. Oğlu öldürülmüş adam, ‘Çocuğumun katilini af mı edeceksiniz?' diye soruyor. Bir kesimi memnun ederken, bir kesimi mağdur etmemeniz lazım. Teklifin kapsama girmeyen maddeler açıklanması, hangi suçların af kapsamına gireceğinin belirtilmemesi de olası tepkileri azaltmaya yönelik bir algı yöntemi.

3- AK Parti kurulduğu günden itibaren çetelere, organize suç örgütlerin savaş açmış, yoğun mücadele vermiş bir parti. İktidarımız boyunca mücadele edip cezaevine koyduğumuz çeteleri şimdi kendi elimizle sokağa mı salacağız? Böyle bir şeye göz yumamayız. Teklifin kapsamı üzerinde hassas bir çalışma gerekiyor.

4- Hukuki açıdan bazı sorunları olan bir teklif. AYM'ye götürülürse, Rahşan Affı'nda olduğu gibi kapsam genişleyebilir.