AK Parti-MHP ittifakında siyasi kombin formülü!

Yerel seçimler hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, yasal zemin olmadığı için ittifakta siyasi kombin yapabileceklerini söyledi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 09:26

Habertürk’e ittifak açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasal zemin olmadığı için ittifakta siyasi kombin yapabileceklerini söyledi.

Görüşme sonrası taraflar açıklama yaptı

AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı görüşmeleri için ilk adım dün atıldı. AK Parti’den Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki ile MHP’den Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bu kapsamda bir araya geldi. Görüşme sonrası taraflar açıklama yapmıştı.

Yerel seçimlerde yasal zemin yok

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde genel seçimler kadar rahat bir ittifaktan söz edilemediğini, çünkü genel seçimlerdeki ittifakların yasal alt yapısı olduğunu, yerel seçimlerde böyle bir alt yapının mümkün olmadığını, iki tarafın görüşerek teknik çalışmalar yürüteceklerini belirtmişti.

Taraflar tekrar bir araya gelecek

Konuyla ilgili tekrar bir araya geleceklerini belirten Kurtulmuş, “Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Görüşme, çok faydalı oldu

MHP’li Yalçın ise, Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusunun görüşüldüğünü, çok faydalı bir görüşme olduğunu, heyetlerin görüşmeye devam edeceklerini söyledi.