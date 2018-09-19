AK Parti, MHP ile ittifak yapacak mı? Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, yerel seçimlerde şartların olgunlaşması durumunda ittifak yapılabileceğini söyledi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 11:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacakları ile ilgili bir soruyu, "Bu bizim için stratejik bir mesele değil, şartlar oluşursa değerlendirilir" şeklinde yanıtladı.

Kurtulmuş, AK Parti için ittifak meselesinin stratejik bir mesele olmadığını, şartlar oluştuğunda değerlendirileceğini söyledi.

Ordu Belediye Başkanı'nın istifası hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Olmuş bitmiş bir mesele, belediye başkanımız istifa etmiştir" dedi.