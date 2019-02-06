AK Parti, Meclis'te istediği sayıya ulaşabilir!

İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti’ye geçişi sonrası çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Güncellenme 06 Şubat 2019 20:14

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti’ye geçişi sonrası çok konuşulacak iddialar gündeme getirdi.

AK Parti, Meclis’te çoğunluğu elde edebilir

Akkal’ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekillerin de böyle bir yola girebileceğini belirten Acet, bu sayının 7 veya 8’i bulabileceğini, AK Parti’nin tek başına TBMM çoğunluğunu elde edebileceğini ileri sürdü.

“Her daim kolay bir iş değildir"

"Münbiç için birkaç hafta, Fırat'ın doğusu için birkaç ay" başlıklı bir yazı kaleme alan Acet, İyi Partili Akkal'ın AK Parti'ye geçişi hakkında, "Belirgin bir ideolojiyi, ortak değer ve ilkelerini oluşturamamış bir siyasi partide tutunmak her daim kolay bir iş değildir" ifadelerini kullandı.

“O yüzden bu soru değerli hale geliyor”

Acet, Akkal’ın AK Parti’ye geçmesi ile “Acaba bu türden milletvekili geçişleri önümüzdeki dönemde de devam eder mi?” sorusunun gündeme geldiğini belirterek, “Akkal'ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekiller de böyle bir yola girerse, bu sayı 7'yi 8'i bulursa, bu, AK Parti'nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek. O yüzden bu soru değerli hale geliyor” ifadelerini kullandı.