AK Parti, Meclis'e tek seferlik af teklifi sundu!

AK Parti, akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinden yapılan usulsüzlüklerle ilgili TBMM'ye af çıkarılmasına dair kanun teklifi verecek.

Güncellenme 07 Aralık 2018 16:50

AK Parti, akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinden yapılan usulsüzlüklerle ilgili Meclis'e yasa teklifi sunacak. Buna göre, kural dışı tartılar nedeniyle idari para cezası alan yaklaşık 500 bin kişiye tek seferlik olmak kaydıyla af çıkarılacak.

“Madencilik Yasası” adıyla akaryakıt kaçakçılığına ve ölçüm aletlerinde yapılan kanunsuzluklara ağır cezalar getirilecek.

Teklif 50 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan kanun teklifi, 50 maddeden oluşuyor ve akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Teklif, bütçe görüşmelerinden sonra TBMM gündemine gelecek.

Bir defaya mahsus çıkarılacak

Damga korkmuş bozulmuş damga süresi dolmuş olan tartılarla ilgili verilen idari para cezaları 1.12.2018 öncesi verilmiş olmak kaydıyla bir defaya mahsus affedilecek. Bu durumda olanlar yasa yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içinde tartılarını götürüp gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra cezaları silinecek.