AK Parti listesinde dikkat çeken isim

AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği milletvekili listesinde Suriyeli Muhammet Erdoğan dikkati çekti.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 17:27

24 Haziran genel seçimlerine katılacak partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. AK Parti'nin listesinde dikkat çeken bir isim daha gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık dokuz yıl önce Türkiye'ye yerleşen ve daha önce Suriye'nin Hama kentinde yaşayan Muhammet Erdoğan AK Parti Bursa milletvekili adayı oldu.

Üniversite mezunu olan Muhammet Erdoğan, inşaat işiyle uğraşıyor. Evli olan Erdoğan'ın eşi Türk vatandaşlığına geçişte Sümeyye adını aldı.

Ankara'da önemli temasları olan Erdoğan, Türkiye'ye çok sayıda Arap yatırımcı getirdi. Böylece Erdoğan, milletvekili seçilirse Türkiye'de ilk kez Suriyeli bir milletvekili olacak.