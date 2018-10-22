AK Parti kulislerinde bomba Nihat Hatipoğlu iddiası!

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde Nihat Hatipoğlu’nun üç büyükşehirden birinden aday gösterileceği iddia edildi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 10:45

Ünlü ilahiyatçı ve yazar Nihat Hatipoğlu’nun adı Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde, belediye başkanlığı adaylığı için geçiyor. Daha önce paylaşılan kulis bilgisinde, AK Parti'nin, Hatipoğlu'nu memleketi Diyarbakır'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermeye hazırlandığı ileri sürülmüştü. Yeni iddiaya göre Hatipoğlu kilit bir bölge için düşünülüyor.

Üç büyükşehirden birinden gösterilecek iddiası

AK Parti, Hatipoğlu’nun güçlü bir aday olacağını ve tabanda karşılık bulacağını düşünüyor ve bu nedenle, kendisinin Diyarbakır yerine İstanbul, İzmir ya da Ankara'da değerlendirileceği belirtiliyor.

Diyarbakır neden istenmedi?

HDP’nin Diyarbakır’daki potansiyeline bakınca Hatipoğlu’nun buradaki seçimi kazanması durumunu düşük gören partililer, seçimlerde ciddi boşluk yaşanacağı belirtilen İstanbul, İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmesini istiyor.

AK Parti kulislerinde, İstanbul ve Ankara için CHP ile İyi Parti’nin ittifak yapacağı belirtiliyor. Hatipoğlu'nun bu ittifakı geride bırakacak bir aday olduğu görüşünde birleşiliyor.

AK Parti kulislerinde Nihat Hatipoğlu için yaygın düşünce şu şekilde:

İstanbul, İzmir ve Ankara'da önemli bir Kürt seçmen kitlesi var. Hatipoğlu Kürtler arasında, dindar olsun olmasın herkesin teveccühünü almış bir isim. Bu açıdan bakıldığında bu illerdeki diğer partilere kaymış Kürt kökenli seçmeni önemli ölçüde kazanabilir. Özellikle İstanbul seçmeninde Hatipoğlu'nun siyasete atılacağı haberleri "Hatipoğlu siyasete girecekse bu şehir İstanbul olmalı" görüşünü doğurdu.

Günümüzde İslam dinini en güzel anlatan hocalardan biri olarak tanınan Hatipoğlu'nun siyasete girme ihtimalinin, bu alanda doğuracağı boşluk da bir başka tartışma konusu.