AK Parti: Kılıçdaroğlu, tarihin çöplüğünde yerini almıştır!

AK Parti Sözcüsü Ünal, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaret içeren pankartı paylaşmasını sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 16:37

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünal, Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerce defalarca ceza aldığını, yargı tarafından mahkum edildiğini, tarihin çöplüğünde yerini aldığını söyledi.

Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak gördüğünü, Kılıçdaroğlu'nun Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı hakkında söylediklerinin külliyen yalan olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsız olduklarını belirten Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır" dedi.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını, CHP'ye gönül vermiş vatandaşların, seçmenlerin, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu bildiklerini söyledi.