AK Parti: Kaşıkçı olayının açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasının namus borçları olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Ekim 2018 14:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında, "Biz peşinen kimseyi suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı değiliz. Açığa çıkması namus borcumuzdur. Bütün imkanlar kullanılarak bu açığa çıkarılacaktır" dedi.

Olay açığa çıkarılacak

Çelik, Türkiye’nin olanları açığa çıkaracağını, bundan kimsenin kuşkusu olamaması gerektiğini, Türkiye’nin müstakil soruşturmasını yürüttüğünü, bunun açığa çıkmasının namus borcu olduğunu, bütün imkanlar kullanılarak bunun açığa çıkarılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iradesinin bu yönde olduğunu söyledi.

Bütün insanlığı infiale uğrattı

Yaşananların çok vahim olduğunu vurgulayan Çelik, bu olayın bütün insanlığı infiale uğrattığını, dünyada herkesin büyük bir ilgi ile bunu izlediğini, burada takdir edilen konunun Türk otoritelerinin, Başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürüttüğünü, Türkiye’nin peşinen kimseyi suçlamadığını, hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı olmadıklarını belirtti.

Suudiler öldürüldüğünü kabul etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.