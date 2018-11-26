AK Parti, İstanbul için sürpriz yapabilir

Meclis Başkanı Yıldırım'ın İstanbul için aday olmak istemediği ve bu görevin Bakan Soylu'ya verilebileceği iddia edildi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 09:12

“Algılar ve gerçekler” başlıklı bir yazı kaleme alan Deniz Zeyrek, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere dair kulisleri yazdı. AK Parti’nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bunu kabul etmek istemediğini ileri süren Zeyrek, Yıldırım’ın bu teklifi kabul etmesi halinde yerine düşünülecek ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olabileceğini yazdı.

Yıldırım rahatsız

Zeyrek, kaynaklarının kendisine Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için gönüllü olmadığını ve kabul etmeme gibi bir durumun söz konusu olabileceğini, bu kapsamda kendi isminin sanki kesinmiş gibi açıklanmasından da rahatsız olduğunu aktardı.

Yeni bir görüşme olabilir

Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarına kadar yeni bir görüşme yapabileceğini belirten Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yıldırım’ı ikna etmesinin yüksek ihtimal göründüğünü, fakat çok düşük bir ihtimal de olsa "beni affedin" demesi durumunda, AK Parti’nin kısa süre içinde yeni bir İstanbul adayı bulmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Yıldırım’a oy vermeyenler Soylu’ya verebilir

Kaynaklarına Yıldırım’ın olmaması durumunda hangi ismin aday gösterilebileceğini sorduğunu belirten Zeyrek, Bakan Soylu cevabını aldığını, Soylu’nun görevi bırakmak istemediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda hayır demeyeceğini, MHP tabanında Yıldırım’a oy vermeyecek kitlenin Bakan Soylu’ya gönül rahatlığı ile oy verebileceğini belirtti.

Soylu avantajlı olabilir

Bakan Soylu’nun avantajlı hale gelebileceğini yazan Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuda nasıl bir karar verileceğinin merak edildiğini, temayül yoklamasında Soylu'nun adının İstanbul için çıktığını söyledi.