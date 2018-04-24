AK Parti ilk mitingi o ilde yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mitingi İzmir'de yaparak bismillah diyeceklerini açıkladı.

Güncellenme 24 Nisan 2018 13:25

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk mitingimizi İzmir'de yaparak bismillah diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk miting İzmir’de yapılacak

Büyükşehirlerden sadece İzmir'in ve İstanbul'un kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin masada kurulan bir parti olmadığını, Cumartesi günü önce İstanbul'da kadın kolları il kongresini gerçekleştireceklerini, ardından İzmir'de kongre yapacaklarını, ilk mitingi İzmir'de yaparak bismillah diyeceklerini açıkladı.

24 Haziran gençlerin seçimi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayı içerisinde Avrupa'daki kapalı spor salonu toplantısını bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceklerini, hangi ülke olduğunu şu anda açıklamak istemediğini, yeni dönemin daha fazla demokrasi, refah, kalıcı huzurun olacağı bir dönem olacağını, 24 Haziran'ın asıl gençlerin seçimi olacağına inandığını belirtti.

Sahadaki faaliyetler artırılacak

Hiçbir coğrafyadan uzak kalmamaya özen göstereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik politikalarını hak özgürlük insani değerlerin korunması esasına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceklerini ve dostları çoğaltma konusunda sahadaki faaliyetlerin de artırılacağını söyledi.