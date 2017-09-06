AK Parti İl Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Giresun il Başkanı Hasan Ali Tütüncü gözyaşları içinde toprağa verildi. Tütüncünün tabutunu taşıyanlar arasında Başbakan Yıldırım da vardı.

Güncellenme 06 Eylül 2017 14:54

Milliyet'te yer alan habere göre, 2014 yerel seçimlerinde Ak Partiden belediye meclis üyesi seçilen ve 2015in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yürüttüğü sırada pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah yaşamını yitiren Hasan Ali Tütüncünün cenazesi, özel uçakla Giresuna getirildi.

Tütüncü için Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinin önünde ve partisinin il başkanlığı binası önünde tören düzenlenerek, helallik alındı ve dua okundu. AK Parti Giresun İl Başkanlığı binasında da Hasan Ali Tütüncünün fotoğrafının yer aldığı Seni asla unutmayacağız yazılı dev pankart asıldı.

Cenaze duanın ardından daha sonra omuzlarda taşınarak Hacı Miktat Camisi'ne getirildi. Giresunspor Kulübü 2'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü için düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binalı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Giresunsporlu oyuncular, partililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım üzerinde Giresunspor forması yer alan Tütüncünün tabutu başında eşi Emine ile çocukları Kübra ve Hüseyin Kaan Tütüncüyle de bir araya gelerek taziyede bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Başbakan Yıldırımın katıldığı cenaze töreni için de geniş güvenlik önlemleri alındı, çevre binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı, tören alanında dedektör köpeklerle arama yapıldı. Cami çevresindeki bazı yollar da bariyerle çevrilerek yaya trafiğine kapatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Başbakan Yıldırım, cenazede yan yana saf tuttuğu ve gözyaşlarına boğulan Tütüncünün oğlu Hüseyin Kaanı da teselli etti. Tütüncü'nün cenazesi, öğle vakti merkez Hacı Miktat Camisi'ndeki namaz sonrası Yeni Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi. (Milliyet)