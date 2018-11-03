AK Parti hangi adaydan, ne kadar başvuru ücreti alacak?

AK Parti Sözcüsü Çelik, büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL başvuru ücreti alınacağını açıkladı.

Güncellenme 03 Kasım 2018 15:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL alınacağını duyurdu.

AK Parti’nin bütün seçim çevrelerinde seçime katılacağını vurgulayan Çelik, bütün seçim çevrelerinde AK Parti’nin adaylarının tespiti ve sıralamasında 'Merkez Yoklaması' usulü uygulanacağını söyledi.

Adaylar, hangi tarihlerde başvuru yapacaklar?

Adaylık başvurularının Belediye Başkanlıkları için 5 Kasım 2018 ile 12 Kasım 2018 tarihleri arasında olacağını belirten Çelik, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için başvuruların, 5 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

Adaylık başvuruları nasıl yapılacak?

Çelik, “Adaylık başvuruları; Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Adaylık başvurusu yapan, hangi aday ne kadar ücret alacak?

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL başvuru ücreti alınacağını belirten Çelik, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde ilçe belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500 TL, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500 TL, belde belediye başkanı aday adaylarından bin TL, Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından bin TL, İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL aidat alınacağını bildirdi.

Engelli ve kadınlardan ne kadar ücret alınacak?

Belirlenen aidatların, kadın ve genç aday adaylardan 1/2, engelli aday adaylarından 1/4 oranında alınacağını belirten Çelik, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu'na devredilmiştir" dedi.