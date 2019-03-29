AK Parti gönüllüsü Yusuf, konuştu!

İyi Partili yöneticinin, broşür dağıtan AK Partili genci küçümseyici tavırları büyük tepki çekti.

Güncellenme 29 Mart 2019 14:43

İstanbul’un Pendik ilçesinde AK Parti broşürü dağıtan Bayburtlu Yusuf Özoğlu’nun İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'la girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu. Sabırlı tavırları ile takdir toplayan genç AK Parti gönüllüsü yaptığı açıklamada, "Sonuçta benim bir büyüğüm" ifadesini kullandı.

Kalın’dan açıklama

İyi Partili Koraş'ın, evine gelen AK Partili Yusuf’a karşı kullandığı cümleler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu konu ile alakalı bir mesaj paylaştı. Gencin duruşunu öven Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek" dedi.

AK Partili Yusuf ne dedi?

Olayla ilgili açıklama yapan Bayburtlu Yusuf, "Tepkisine 'Eyvallah' dedim çünkü karşımdaki bir bayandı.Gerçi fark etmez, erkek olsa da tepkim değişmezdi. Sonuçta benim bir büyüğüm. Bugün olsa tavrım yine aynı olurdu, değişen bir şey olmazdı" dedi.