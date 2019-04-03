AK Parti: Fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki tartışmaları değerlendirdi.

Güncellenme 03 Nisan 2019 13:32

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı açıklamada, "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?" dedi.

Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz" ifadesini kullandı.

"Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir" diye konuştu.

Yavuz, "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bizimkisi reddedildi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz ne lahana turşusu" ifadesini kullandı.