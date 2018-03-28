AK Parti: CHP milli güvenlik sorunu halin geldi!

Gündemi değerlendiren AK Parti sözcüsü Ünal, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini sert bir dille eleştirirken, Fatih Erbakan'la ilgili kendisine bir bilgi gelmediğini söyledi.

Güncellenme 28 Mart 2018 11:50

Bir televizyon programında soruları cevaplayan Mahir Ünal, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Ünal, Kılıçdaroğlu'nu yönetimindeki CHP'nin milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu FETÖ’ye sahip çıktı

Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri çarpıttığını ileri süren Ünal, "Bunlara sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları değilmiş gibi, 15 Temmuz gecesi yaşananlar bütün milletin gözünün önünde cereyan etmesine rağmen, bütün taraflar Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin siyasi oluşumun dışında kimse tasfiye edemezdi demesine rağmen siz çıkacaksınız, bütün hakikati, gerçekleri ters yüz edecek şekilde FETÖ'nün siyasi ayağı sizsiniz diyeceksiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP milli güvenlik sorunu haline geldi

FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıkmasından sonra bir yerel ve genel seçim yaşandığını belirten Ünal, AK Parti'de gerekli temizliğin aypıldığını, CHP'nin hiçbir temizlik yapmadığını, Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ'den tutuklandığını belirtti. Ünal ayrıca "Bu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi.

OHAL, FETÖ bitene kadar devam edecek

Ünal, 40 yıl boyunca devletin içine yerleşmiş yanın temizlendiğini, AK Parti'nin bu yapıya terör örgütü dediği sıralarda CHP'nin buna kalkan olduğunu, OHAL'in mücadele selamete erene kadar devam edeceğini söyledi.

Kongre ne zaman yapılacak?

Ramazan ayından sonra büyük kongrenin yapılacağını belirten Ünal, önceliğin il kongrelerini tamamlamak olduğunu, bunların tamamlandıktan sonra 2018'de Aralık gibi hazırlıklara başlanacağını, 2019 Ocak veya Şubat gibi kampların başlayacağını, AK Parti büyük kongresinin ise Haziran ayı sonunda yapılacağını söyledi.

İttifaklar hakkında açıklama

Ünal, ittifakların yasal bir zemine kavuşturulduğunu, yerel seçimlerle ilgili böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığını, yerel dinamiklerin faklı olduğunu, her ilin farklı bir hassasiyeti olduğunu söyledi.

Yerelde güç ve gönül birliği olacak

Millilikte yerlilik konusunda ortak hassasiyetler olduğuna dikkati çeken Ünal, MHP ve AK Parti'yi ve tüm milli unsurları bir araya getirdiğini, yerel dinamiklerin her ilde farklı bir güç ve gönül birliği oluşturacağını, bunu gayet normal olacağını, önemli olanın hangi hedefler etrafında bunun gerçekleşeceği olduğunu, bunların da zaten belirlenmiş durumda olduğunu belirtti.

Fatih Erbakan açıklaması

Fatih Erbakan konuyla ilgili de konuşan Ünal, "Bu konuda bilgim, bana ulaşan bilgi söz konusu değil" dedi.