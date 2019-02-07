AK Parti, bu illeri kaybedebilir!

İstanbul’da AK Parti’nin adayı Yıldırım, CHP'nin adayı İmamoğlu'na fark attı. Bazı iller ise AK Parti'nin elinden çıkabilir.

Güncellenme 07 Şubat 2019 14:21

Konsensus ve Aksoy araştırma şirketleri yerel seçimler kapsamında yaptıkları son araştırmayı yayınladı. İstanbul’da AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, 44,3'le Ekrem İmamoğlu'nun önündeyken Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş anketlerde birinci sırada çıkıyor.

İstanbul’da İmamoğlu önde

Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, İstanbul ve Ankara'ya dair yeni anketlerini paylaştı.

Bu kapsamda; AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 44,3, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 41,6.

İyi Partililerin yüzde 7’si Yıldırım’a oy verecek

İstanbul'da MHP'lilerin yüzde 77'sinin Yıldırım'a, yüzde 8'inin ise İmamoğlu'na oy vereceği belirtilirken, HDP’lilerin yüzde 76'sının ise İmamoğlu'na, yüzde 4'ünün de Yıldırım'a oy vereceği belirtildi. İyi Partili seçmenin yüzde 7’sinin Yıldırım’a oy vereceği ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı bu illeri kaybedebilir

Aksoy Araştırma Genel Müdürü Ertan Aksoy'un aktardığına göre Ankara'da Mansur Yavaş önde. Bursa, Adana ve Antalya da AK Parti'nin elinden alınabilir.