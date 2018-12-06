AK Parti bu illerde aday çıkarmayacak

Çok sayıda adayını açıklayan AK Parti, birçok ilde aday çıkarmayarak MHP'ye jest yapacak.

Güncellenme 06 Aralık 2018 10:45

Yerel seçimler çalışmaları kapsamında partiler arası görüşmeler devam ediyor. Çok sayıda adayını açıklayan AK Parti’nin MHP ile yapacağı işbirliğinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

31 Mart dönüm noktası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ittifak görüşmeleri ile belediye kazanma derdinde olmadıklarını, 31 Mart 2019’un beka mücadelesi açısından dönüm noktası olduğunu söylemişti.

Bu illeri MHP’ye bırakıyor

Öte yandan AK Parti, Isparta, Manisa, Karabük, Bartın, Kars, Adana, Mersin, Osmaniye illerinde aday çıkarmayacak ve MHP'ye jest yapacak. Adı geçen iller şu an MHP yönetiminde.