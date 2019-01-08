AK Parti belediye başkan adaylarını nasıl seçti?

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki, belediye başkan adayı seçerken, "Gönül belediyeciliğini kim yapabilir, ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık” dedi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 17:26

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, belediye başkan adaylarını seçerken titiz davrandıklarını açıkladı.

Özhaseki, “Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık" dedi.

“Önemli olan gönül kazanmak”

İdeolojik ve takıntılı belediyecilik anlayışının sona erdiğini belirten Özhaseki, AK Parti'nin sosyal belediyeciliğinin ülkeye kazandırdığını, yeni dönemde de gönül belediyeciliği yaptıklarını, iş, yol, alt geçit, üst geçidin yapılabileceğini ama insanların gönlünün kazanılmaması durumunda bu yapılanların bir anlamı olmayacağını söyledi.

“Ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bin 400 belediye başkanı adayını seçmeye çalıştıklarını ve bunun için yoğun bir mesai yürüttüklerini anlatan Özhaseki, "Her bir belediye için 5-10 kişi yarışıyor. Baktığımız özellikler nedir? 'En çok kim oy alır, kim şöhretli, kim sükse yapmış?' Değil. Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık. Çünkü koyduğumuz arkadaşlar 5 sene orayı idare edecek. İyi birini koyarsak herkesi rahat ettirecek, millet de rahat edecek. İyi değilse insanlar 5 sene çile çekecekler. En çok buna dikkat ettik. Gönül belediyeciliğini kim yapabilir, ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık” ifadelerini kullandı.