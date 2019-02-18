AK Parti: BBP, Cumhur ittifakı dışında

AK Parti'nin Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, BBP'nin Cumhur İttifakı dışında olduğunu söyledi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 12:33

BBP, 30 büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını ve Cumhur İttifakına destek vereceklerini açıkladı.

BBP’den yapılan yazılı açıklamada, partinin 16 Nisan 2017'deki referandumda ve 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nda yer aldıkları, desteklerinin "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali” için devam edeceği belirtildi.

BBP’nin bu destek açıklamasına karşılık AK Parti Hatay Büyükşehir Meclis grubu sözcüsü ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan'dan bir açıklama geldi.

Partililerle konuşma yapan Kalkan, BBP'nin Cumhur ittifakı dışında olduğunu söyledi.