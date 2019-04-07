AK Parti başvurdu! İstanbul'da tüm oylar yeniden sayılacak

AK Partili Yavuz; "Bu işin altında bir şeyler var. Planlı ve organize bir şeyler var" diyerek İstanbul'un tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılacağını duyurdu.

Güncellenme 07 Nisan 2019 15:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik açıklamalarda bulundu.

“Planlı ve organize bir şeyler var”

Yavuz 2 aday arasındaki farkın YSK verilerine göre 16 bin 442 olduğunu söyledi. Tüm oyların yeniden sayılması için başvuru yapacaklarını söyleyen Yavuz, "Bu işin altında bir şeyler var. Planlı ve organize bir şeyler var" ifadelerini kullandı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net ortaya koymuş. Her seçimde partiler bunu kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor ve seçim sonrasında yargı gözetiminde yapılan işlemler. YSK’nın kararı nihai bir karardır. Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor.

‘Tüm oyları sayın’ dedik

Seçimin ardından pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına ‘tüm oyları sayın’ dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu ‘İstanbul seçimlerinde şaibe var’ demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.

“38 ilçe için YSK’ya müracaat edeceğiz”

Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. 33 ilçede geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi. İl seçim kurulu ‘Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın’ dedi. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımı oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye ilçe seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız.

“Bu rakamlarda bir gariplik var”

Biz bu işte bir gariplik var dedik. İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim.

“Yüzde 70’i sayıldı”

Yüzde 70’i bitti. Bunlardan sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 343’tür. 28 bin 61 sandık sayıldı. Sadece geçersiz oylardan 4 bin rakam küçümsenecek bir rakam değildir. 39 ilçelerde bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin sonuçta ne kadar AK Parti’nin hanesine, ne kadar CHP’ye kaydedildi ortaya koymak istiyorum.

Fark ne kadar?

Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken, CHP’ye de 3 bin 485 oy var. Fark 10 bin 971... Şu andaki fark CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK’nın açıklamaları da o düzeyde. Orada da 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü.

“En şaibeli seçim dedik”

Geçersiz oyların yüzde 70’i sayıldı. Sadece 4 ilçede 2 ilçenin de yarısında toplamının sayılmasına izin verildi. Burada yüzde 4’lük bir bölümdeyiz.

Bu ‘İstanbul seçimleri en şaibeli seçimdir’ dedik. Birçok belge size gösterdik. Birçok bilgi, belgeden bahsettik. Şu an ilk kez telaffuz edeceğiz.

“Çok konuşacaklarımız var”

Daha arkada çok konuşacaklarımız var. Biz İstanbul’da şaibe var derken rastgele söylemiyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen, başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara usulsüz seçmen kayıtları yapılmış.

“İki kişi tutuklu”

Şu anda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış. Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler varsa, bu iş 2007’den beri yapılıyor ise biz buna ne diyeceğiz?

“Kanun çok açık”

Seçim Kanunları Kitapçığı var, 298 sayılı kanun var. Biz 22 ve 23’üncü maddede değişiklik yaptık 2018’de. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık ve bu sandık kurulu başkanları şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak noktalardan biri. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Kanun çok açık. Demek ki sandık kurulu başkanları ve üyeleri, mülki idare listeyi hazırlıyor ve seçim kurulu bunları belirliyor. Seçim kurulunun inisiyatifindedir.

“Bu kadar şey üst üste nasıl gelir?”

Mülki idarenin içinden bin 540 kişi alıyor. Bunun dışında 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriyor. Toplam sandık sayısı bin 93. Verilen sayı 3 bin 124. Seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Bu sayılar Maltepe ilçesindendi. Büyükçekmece’de 3 bin 71 kişiyi teslim ediyor, bunlardan sadece 760 kişi alıyor, 284 kişiyi dışarıdan alıyor. Çok garip. Oysa kanun o listeden yapar. Bu listenin içinde bu listede olmayanlar var. İki bu listede memur olmayanlar var. Bu listede il dışından olanlar var. Bu ilçede ilçe dışından olanlar var. Görev yapamayacaklar olanlar var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var ve rakamlar var. Bunun adı şaibe olmaz da ne olur?

“Organize bir suistimal var”

Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve normal değil. Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, ‘Sandığın başında bir şeyler oldu’ diyoruz. En yetkili kişiyi belirlerken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bunun adı nedir? Nedir bu? Bunun adı şaibedir. Ama şöyle de diyebiliriz; organize bir usulsüzlük var. Organize bir suistimal var. Hata ötesi. Nereye elimizi atsak, elimizde kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor."