AK Parti, Bahçeli'nin Çakıcı'yı ziyaretine ne dedi?

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret hakkında değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 10:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli niye öyle bir fotoğraf verdi, tamamen kendisinin bileceği iş, partilerin farklılıkları kendilerini bağlar" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin 3-4 yıldır faz değişikliğine geçtiğini, üretim ekonomisine yöneldiğini belirterek, ekonomideki dalgalanma ve dövizdeki yükselişin, bu üretim gücünü kırmaya yönelik olduğunu savundu. kur krizi lafının tipik bir algı operasyonu terimi olduğunu, Türkiye ekonomisine yönelik planlı bir hareketin söz konusu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, hiç kimsenin Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyeceğini, bu istikamet devam ettiği sürece, Türkiye'nin ekonomisinde milli gücünü artırma hevesleri sürdüğü sürece Türkiye ekonomisi yapısını sağlamlaştırarak yolunu devam ettirdiği sürece geri dönüş olmayacağını ifade etti.

AK Parti ve MHP'nin birleşip tek parti olarak seçime girmediğini belirten Kurtulmuş, AK Parti ve MHP, seçim programları da parti programları da siyasi öncelikleri de stratejik bakış açıları da birbirinden farklılıklar içeren iki farklı siyasi parti olduğunu, şu an bir seçim ittifakı yapıldığını, bunu da yasal çerçevesini belirlemiş oldukları bir Cumhur İttifakı içerisinde yaptıklarını, MHP'nin kendi öncelikleri olduğunu, istediği gibi hareket edeceğini, Bahçeli'nin verdiği fotoğrafın kendisinin bileceği karar olduğunu, buna kendilerinin söyleyeceği bir sözü olmadığını, partilerin farklılıklarının kendilerini bağlayacağını, af konusunda AK Parti'nin görüşünün belli olduğunu, Bahçeli'nin de durduğu yerin belli olduğunu söyledi.