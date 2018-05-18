AK Parti, Bahçeli'nin af talebine nasıl bakıyor?

AK Parti, Bahçeli'nin "ısrarlı af talebi" sonrası farklı seçenekleri değerlendirmeye aldı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 10:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ısrarlı af talebi üzerine" harekete geçen AK Parti, bu konuda polemiğe girmeme ve konuyu gündemden düşürme kararı aldı. Kulislerde affın nasıl çıkarılabileceğinin de konuşulduğu öğrenildi.

İsyan açıklaması

Hürriyet''te yer alan habere göre, seçimler öncesinde alınacak bir af kararının seçmen için bir getirisi olmadığı ve bu neden hükümetin bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Buna rağmen Bahçeli her seferinde bu ısrarını yineliyor. Bahçeli en son olarak cezaevlerinde 'talimatla' seçimden önce isyan çıkabileceğini söyledi.

AK Parti ve MHP ilk kez bu kadar ayrı düştü

AK Partili isimler, iki partinin ittifak sonrası ilk kez bu kadar ayrı düştüğünü ve bunun seçimler için oluşturulan ittifaka zarar verip vermeyeceğine dair değerlendirme yapmaya başladı. YSK'nın takvimine göre, bugün seçim ittifakı yapan partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü olması nedeniyle görüş ayrılığının büyümeden sürecin tamamlanmasını istiyorlar.

Mecbur kalınırsa af çıkabilir

Hükümet, erken seçim gündeme gelmeden önce zaman zaman dile getirilen şartlı salıverme ve cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için yapılan taslak çalışmalara rağmen bu başlığın tartışılmasını istemiyor. Fakat şartların değişmesi ve bu kapsamda yapılan bir af sonucu neler olabileceği de değerlendiriliyor. Siyasi olarak zorunluluk arz eden bir durumda, bu konuda başvurulabilecek hukuki seçenekler bulunuyor.

Meclis tatilde

Bu durumda tatile giren TBMM bu hale son vererek, bu konuda hazırlanacak kanun teklifini onaylaması gerekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman doğrudan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Diğer taraftan 110 milletvekilinin imzası ile olağanüstü toplantı çağrısı da yapılabilir. Bütün bu yollar için AK Parti’nin bunu istemesi, bu durumda da 330 milletvekilinin oyu gerekiyor.