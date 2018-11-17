AK Parti aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Konya'da AK Parti'nin aday adayı tanıtım toplantısına giden hafif ticari araç lastiği patlayınca kaza yaptı.

Güncellenme 17 Kasım 2018 11:16

Konya Kadınhanı’nda AK Parti belediye başkan adayı tanıtım toplantısına giden bir araç, yolun sağ tarafından par etmiş traktörün römorkuna çarptı. Kaza sırasında arkadan gelen ve kaza yapan araca çarpmak istemeyen başka bir araç ise şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Lastik patlayınca römorka çarptı

Dün akşam saatlerinde Kadınhanı- Polatlı yolunun 35'inci kilometresinde yaşanan kazada, Hüseyin Çalış yönetimindeki 42 FD 102 plakalı hafif ticari araç, lastikleri patladığı için yolun sağına park eden pancar yüklü traktörün römorkuna çarpıp takla attı.

Suriye uyruklu başka bir araç da devrildi

Bu sırada arkadan gelen Suriye uyruklu Ranım Aldarwısh'un yönetimindeki 33 VFP 64 plakalı otomobil ise araca çarpmamak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çok sayıda yaralı var

Kazada sürücü Hüseyin Çalış yara almadan kurtulurken yanında bulunan Nebi Sarı, İsmail Tanık, Tunahan Tanık, Ali Kocalar, Rahmi Karataş ve Elif Çalış ile diğer sürücü Ranım Aldarwısh, yanındaki Lın Kana ve Mustafa Aziz Güzel yaralandı.

AK Partililer hastaneye akın etti

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçta bulunanların AK Parti Kadınhanı Belediye Başkanı aday adayı tanıtım toplantısına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayı duyan AK Parti'liler ise hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.