AK Parti anketinden beklenmedik bir isim çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kurmayları ile yaptığı toplantıda mevcut durum üzerinden değerlendirme yaptı.

Güncellenme 17 Kasım 2018 14:56

Yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey AK Partili isimlerle yaptığı toplantıda, İstanbul, Ankara ve İzmir'le ilgili 'mevcut durum' üzerinden değerlendirme yaptı. Bu kapsamda yeni adaylar konusunda bir müzakere olmadı.

Mecbur olmadıkça Yıldırım’a dokunmayacak

Fakat, İstanbul için en fazla adı geçenlerden biri olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili farklı değerlendirmeler yapıldı. AK Partili kaynaklar; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için risk görmemesi durumunda, Yıldırım’ı yerinden oynatmayacağı, şu anda da AK Parti açısından İstanbul'un risk altında olmadığını, anketlerde 45-50 bandında olunduğunu söyledi.

Soylu’nun adı hem Ankara hem de İstanbul için geçiyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı hem Ankara hem de İstanbul için geçiyor. Öte yandan eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu’nun da adı Bursa ve İstanbul için konuşuluyor. İddiaya göre Soylu, bakanlık görevine devam etmek istiyor. Müezzinoğlu'nun da İstanbul yerine Bursa için şansının daha fazla olduğu yorumu yapılıyor.

Erdoğan ters köşe yapabilir

AK Parti’nin anketlerinde, sürpriz bir şekilde görevden alınan eski başkan Kadir Topbaş’ın da adı çıktı. AK Partili isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ters köşe yaparak, kulislerde adı geçmeyen başka bir kişiyi aday göstereceği de gelen bilgiler arasında.

Üç döneme takılan isimler yeniden aday olamayacak

Öte yandan, üç dönem kuralına takılan isimlerden büyük bir bölümünün yeniden aday olmak istediği, bu niyetlerini de genel merkeze ilettikleri belirtildi. İstanbul’da bu kurala takılan 8 ilçe belediye başkanından biri hariç diğerlerinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor. AK Partili isimlere göre, üç dönemlik başvuruların neredeyse tamamına yakınının yeniden aday yapılması ihtimali yok.

Üç dönem kuralına rağmen devam etme durumu var mı?

Üç dönem kuralının işleyeceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bu kurala takılan bazı isimlerin devam etmesi görüşü çıkarsa MYK'da görüşüleceğini, bir elin parmakları kadar isimlerin devamı yönünde bir kararın çıkabileceğini bildirdi.

Başka yerlerde görev alabilirler

Özhaseki, üç dönemi doldurmuş olanların başka görevlerde değerlendirilebileceğini, İstanbul’da 39 ilçe olduğunu, 8 kişinin 3 dönemi doldurduğunu, bu isimlerin bazılarına başka ilçelerde veya başka illerde, bulundukları şehirlerde görev verebileceklerini söyledi.