AK Parti aday göstermedi, bağımsız olarak seçimlere girecek!

Keban Belediye Başkanı Atlı, AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 11:53

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçimlere girme kararı aldı.

Bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı

Türkiye’nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen Atlı, geçen dönem AK Parti’nin Keban Belediye Başkanı seçilmişti. Atlı, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi. Bu gelişme üzerine Fethiye Atlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayarak, bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı aldı.

Halk onu destekliyor

İHA’ya konuşan Belediye Başkanı Fethiye Atlı, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu, AK Parti’ye kırgınlığı ya da küskünlüğü olmadığını, alınan karara sadece üzüldüğünü, Keban'da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmediğini belirtti.

Çevresi bu karara zorlamış

Bu kararı üzüntü ile karşıladığını belirten Atlı, vatandaşların isteği üzerine bağımsız aday olduğunu, vatandaşların Cumartesi'den bu yana kendisini aradığını, ailesinin ve çevresinin destek olacağını söylediğini, başka partiden de teklif geldiğini ama kabul etmediğini, Keban halkının desteği ile kazanacağını, gönlünün AK Parti ile devam etmekten yana olduğunu ama bunun gerçekleşmediğini, hemşehrilerini kırmayarak onların kararı ile aday olduğunu söyledi.