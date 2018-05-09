AK Parti: 24 Haziran gecesi görüşürüz

AK Parti Sözcüsü Ünal, Twitter'da yürütülen Erdoğan karşıtı TAMAM kampanyası hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 11:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kullandığı, "Şayet bir gün milletimiz 'Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadelerinden sonra başta muhalefet liderleri olmak üzere Twitter'da 'TAMAM' etiketi altında çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Twitter'da yürütülen kampanya sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Ünal resmi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı: Cumhurbaşkanımıza FETÖ'nün, PKK'nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım tweetlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar. Yunanistan'ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler.

Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi?

Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.